Собянин назвал число модернизированных библиотек в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько библиотек в столице уже прошли модернизацию.
Собянин назвал число модернизированных библиотек в Москве
  • © www.sobyanin.ru

Как он сообщил в своём блоге, в столице было обновлено уже более 100 библиотек.

«Модернизацию прошли уже 125 библиотек. В ближайшие годы продолжим реализацию программы «Московские библиоцентры», чтобы как можно больше москвичей могли в шаговой доступности от дома посетить современную городскую гостиную — центр знаний, досуга и общения для всех возрастов», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что в обновлённых библиотеках действуют сотни кружков и проводятся десятки тысяч культурно-досуговых мероприятий.

Ранее мэр Москвы рассказал о новой концепции московских библиотек.

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