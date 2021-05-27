Собянин назвал число модернизированных библиотек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько библиотек в столице уже прошли модернизацию.

Как он сообщил в своём блоге, в столице было обновлено уже более 100 библиотек.

«Модернизацию прошли уже 125 библиотек. В ближайшие годы продолжим реализацию программы «Московские библиоцентры», чтобы как можно больше москвичей могли в шаговой доступности от дома посетить современную городскую гостиную — центр знаний, досуга и общения для всех возрастов», — отметил он.

Собянин подчеркнул, что в обновлённых библиотеках действуют сотни кружков и проводятся десятки тысяч культурно-досуговых мероприятий.

Ранее мэр Москвы рассказал о новой концепции московских библиотек.