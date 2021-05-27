Собянин рассказал о новой концепции московских библиотек

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек.
Собянин рассказал о новой концепции московских библиотек
  • © www.sobyanin.ru

Как отметил Собянин в своём блоге, в настоящий момент столичные библиотеки «переживают своё второе рождение».

«В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное — меняем концепцию работы библиотек», — указал он.

Мэр уточнил, что в библиотеках открываются «городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов».

По его словам, обновлённые московские библиотеки представляют собой открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу. Также они имеют бесплатный Wi-Fi, поэтому «туда можно прийти поработать на несколько часов».

«Заработал единый читательский билет. Зарегистрировавшись в одной библиотеке, можно пользоваться всеми библиотеками городской сети. Москвичи получили уже более 511 тыс. единых читательских билетов», — добавил он.

Ранее московские власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить