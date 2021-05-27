Собянин рассказал о новой концепции московских библиотек

Мэр Москвы Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек.

Как отметил Собянин в своём блоге, в настоящий момент столичные библиотеки «переживают своё второе рождение».

«В рамках программы «Московские библиоцентры» мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное — меняем концепцию работы библиотек», — указал он.

Мэр уточнил, что в библиотеках открываются «городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов».

По его словам, обновлённые московские библиотеки представляют собой открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу. Также они имеют бесплатный Wi-Fi, поэтому «туда можно прийти поработать на несколько часов».

«Заработал единый читательский билет. Зарегистрировавшись в одной библиотеке, можно пользоваться всеми библиотеками городской сети. Москвичи получили уже более 511 тыс. единых читательских билетов», — добавил он.

Ранее московские власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы».