Власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы»

Москвичи забронировали почти 1,5 тыс. изданий в сервисе для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» с момента его запуска в начале апреля.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Благодаря новому сервису горожанам стало намного проще и удобнее пользоваться книжными фондами столичных библиотек. Он позволяет узнать, в какой из московских читален есть в наличии необходимая книга, и забронировать её онлайн, не выходя из дома», — рассказала первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.