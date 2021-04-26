Власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Благодаря новому сервису горожанам стало намного проще и удобнее пользоваться книжными фондами столичных библиотек. Он позволяет узнать, в какой из московских читален есть в наличии необходимая книга, и забронировать её онлайн, не выходя из дома», — рассказала первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.