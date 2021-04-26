Власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы»

Короткая ссылка
Москвичи забронировали почти 1,5 тыс. изданий в сервисе для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» с момента его запуска в начале апреля.
Власти рассказали о работе сервиса «Библиотеки Москвы»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Благодаря новому сервису горожанам стало намного проще и удобнее пользоваться книжными фондами столичных библиотек. Он позволяет узнать, в какой из московских читален есть в наличии необходимая книга, и забронировать её онлайн, не выходя из дома», — рассказала первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить