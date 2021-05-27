Самолёт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

Самолёт МЧС России с российскими гражданами, которые пожелали покинуть сектор Газа, вылетел из Каира в Москву.

globallookpress.com

«»Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что самолёт вылетел из Каира примерно в 00:00 по местному времени (01:00 мск). На его борту 24 гражданина России. 26 мая сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована в Египет из сектора Газа.