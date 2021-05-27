Самолёт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

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Самолёт МЧС России с российскими гражданами, которые пожелали покинуть сектор Газа, вылетел из Каира в Москву.
Самолёт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
  • globallookpress.com

«»Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолёт вылетел из Каира примерно в 00:00 по местному времени (01:00 мск).

На его борту 24 гражданина России.

26 мая сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована в Египет из сектора Газа. 

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