Самолёт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Самолёт МЧС России с российскими гражданами, которые пожелали покинуть сектор Газа, вылетел из Каира в Москву.
- globallookpress.com
«»Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолёт вылетел из Каира примерно в 00:00 по местному времени (01:00 мск).
На его борту 24 гражданина России.
26 мая сообщалось, что первая группа россиян эвакуирована в Египет из сектора Газа.
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