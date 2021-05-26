В Ленобласти задержали мужчину, избившего мальчика на детской площадке

Мужчина, который избил мальчика на детской площадке в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что по результатам организованной по сообщениям в СМИ проверке было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Установлено, что 25 мая мужчина несколько раз толкнул 11-летнего мальчика на детской площадке, повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары по голове.

Мужчина задержан в соответствии со ст. 91 УПК. Подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге избрали меру пресечения мужчине, который избил 14-летнего подростка на детской площадке.