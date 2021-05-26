В Ленобласти задержали мужчину, избившего мальчика на детской площадке

Короткая ссылка
Мужчина, который избил мальчика на детской площадке в посёлке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области, задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
В Ленобласти задержали мужчину, избившего мальчика на детской площадке
  • РИА Новости

Отмечается, что по результатам организованной по сообщениям в СМИ проверке было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Установлено, что 25 мая мужчина несколько раз толкнул 11-летнего мальчика на детской площадке, повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося удары по голове. 

Мужчина задержан в соответствии со ст. 91 УПК. Подготовлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге избрали меру пресечения мужчине, который избил 14-летнего подростка на детской площадке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить