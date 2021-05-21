В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, избившему подростка на детской площадке

Короткая ссылка
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 21 мая, избрал меру пресечения мужчине, который избил 14-летнего подростка на детской площадке.
В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, избившему подростка на детской площадке
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, многодетный отец решил, что подросток ударил его дочь качелями, и, вступившись, пробил мальчику голову.

«В суде мужчина заявил, что не хотел причинить вред подростку. Он увидел, что качели, которые раскачивал мальчик, ударили его трёхлетнюю дочь, та упала и у неё потекла кровь. При этом, со слов мужчины, парень смеялся. Отец малышки не смог совладать с эмоциями и ударил подростка, в чём раскаивается», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Суд запретил мужчине до 18 июля выходить из дома с 23:00 до 6:00 и приближаться к мальчику и его месту жительства ближе чем на 500 м.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить