В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, избившему подростка на детской площадке

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 21 мая, избрал меру пресечения мужчине, который избил 14-летнего подростка на детской площадке.

Как сообщает kp.ru, многодетный отец решил, что подросток ударил его дочь качелями, и, вступившись, пробил мальчику голову.

«В суде мужчина заявил, что не хотел причинить вред подростку. Он увидел, что качели, которые раскачивал мальчик, ударили его трёхлетнюю дочь, та упала и у неё потекла кровь. При этом, со слов мужчины, парень смеялся. Отец малышки не смог совладать с эмоциями и ударил подростка, в чём раскаивается», — рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Суд запретил мужчине до 18 июля выходить из дома с 23:00 до 6:00 и приближаться к мальчику и его месту жительства ближе чем на 500 м.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кировской области избивавший сына мужчина предстанет перед судом.