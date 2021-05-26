В Калининграде начали проверку данных о загрязнении Нижнего озера

Природоохранная прокуратура начала проверку данных о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, сообщили в областном надзорном ведомстве.

«Сотрудники природоохранной прокуратуры начали проверку, уже выезжали на место, отобрали пробы воды, осмотрели территорию на предмет незаконных сливов. Исследования позволят определить источник возможного загрязнения», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Специалисты мэрии, а также предприятий «Гидротехник» и «Водоканал» тоже осмотрели место.

В конце февраля в Свердловской области начали проверку после сообщений о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма.