В Калининграде начали проверку данных о загрязнении Нижнего озера
- РИА Новости
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«Сотрудники природоохранной прокуратуры начали проверку, уже выезжали на место, отобрали пробы воды, осмотрели территорию на предмет незаконных сливов. Исследования позволят определить источник возможного загрязнения», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Специалисты мэрии, а также предприятий «Гидротехник» и «Водоканал» тоже осмотрели место.
В конце февраля в Свердловской области начали проверку после сообщений о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма.