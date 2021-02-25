В Свердловской области проверят факт загрязнения реки Пышма бытовыми отходами

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Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку после сообщений о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма в Белоярском городском округе.
В Свердловской области проверят факт загрязнения реки Пышма бытовыми отходами
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Об этом сообщает kp.ru.  

Специалисты возьмут пробы воды и проведут исследования, чтобы установить причину загрязнения и размер ущерба, нанесённого окружающей среде.

К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и управления Роспотребнадзора по региону.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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