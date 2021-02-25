В Свердловской области проверят факт загрязнения реки Пышма бытовыми отходами

Свердловская природоохранная прокуратура проводит проверку после сообщений о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма в Белоярском городском округе.

Об этом сообщает kp.ru.

Специалисты возьмут пробы воды и проведут исследования, чтобы установить причину загрязнения и размер ущерба, нанесённого окружающей среде.

К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и управления Роспотребнадзора по региону.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.