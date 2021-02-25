В Свердловской области проверят факт загрязнения реки Пышма бытовыми отходами
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Об этом сообщает kp.ru.
Специалисты возьмут пробы воды и проведут исследования, чтобы установить причину загрязнения и размер ущерба, нанесённого окружающей среде.
К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и управления Роспотребнадзора по региону.
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как ранее сообщало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.