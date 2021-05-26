Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения о граффити на «Буране»

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Лётчик-космонавт Андрей Борисенко прокомментировал сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».
Космонавт Борисенко прокомментировал сообщения о граффити на «Буране»
  • Reuters

«Я отношусь к этому как к хулиганству и считаю такое недопустимым. Могу воспринимать это как недостаток культуры, образования и воспитания. Это так или иначе ненормально», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как считает Борисенко, к уличному искусству можно отнести только то, что художники рисуют по согласованию с местной администрацией или жителями, если это действительно является украшением города.

«Должна быть неотвратимость наказания за подобные проступки, потому что с этого начинается дорога к более серьёзным преступлениям», — добавил космонавт.

Ранее в «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на челноке «Буран».

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