Около тысячи школьных лагерей откроются летом в Подмосковье

Короткая ссылка
Около тысячи школьных лагерей откроются в летние месяцы в Московской области. Они смогут принять более 67 тыс. детей.
Около тысячи школьных лагерей откроются летом в Подмосковье
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«Это отличное решение для работающих мам и пап. В таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых», — сказала она.

Как отметила Каклюгина, предусмотрены различные активности, это интересное и полезное времяпрепровождение.

Лагеря будут работать в три смены. Первая начнётся 28 мая.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить