Около тысячи школьных лагерей откроются летом в Подмосковье
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
«Это отличное решение для работающих мам и пап. В таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых», — сказала она.
Как отметила Каклюгина, предусмотрены различные активности, это интересное и полезное времяпрепровождение.
Лагеря будут работать в три смены. Первая начнётся 28 мая.
Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.