Около тысячи школьных лагерей откроются летом в Подмосковье

Около тысячи школьных лагерей откроются в летние месяцы в Московской области. Они смогут принять более 67 тыс. детей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.

«Это отличное решение для работающих мам и пап. В таких лагерях дети до вечера находятся под присмотром педагогов и вожатых», — сказала она.

Как отметила Каклюгина, предусмотрены различные активности, это интересное и полезное времяпрепровождение.

Лагеря будут работать в три смены. Первая начнётся 28 мая.

Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.