Около 7 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от квартир с начала года

Около 7 тыс. обманутых дольщиков в Московской области получили ключи от квартир с начала 2021 года, заявил первый заместитель министра жилищной политики региона Иван Синельников.

Об этом сообщает телеканал «360».

Всего в области насчитывалось свыше 107 тыс. пострадавших дольщиков, права более чем 72 тыс. уже восстановлены. Они получили или ключи от квартир, или денежные компенсации.

«План на этот год — восстановить права более 20 тыс. дольщиков. Это больше 200 многоквартирных домов», — сказал Синельников.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.