Около 7 тысяч обманутых дольщиков в Подмосковье получили ключи от квартир с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Всего в области насчитывалось свыше 107 тыс. пострадавших дольщиков, права более чем 72 тыс. уже восстановлены. Они получили или ключи от квартир, или денежные компенсации.
«План на этот год — восстановить права более 20 тыс. дольщиков. Это больше 200 многоквартирных домов», — сказал Синельников.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.