Один человек погиб при столкновении четырёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF», — заявили в ведомстве.
Затем по инерции DAF столкнулся с MAN, а потом с Volvo, попутно стоявших на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста.
Водитель КамАЗа погиб на месте. Водитель DAF прошёл медосмотр и от госпитализации отказался. Остальные два водителя не пострадали.
Устанавливаются причины случившегося.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Новосибирской области.