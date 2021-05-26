Один человек погиб при столкновении четырёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень

Короткая ссылка
На 234-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись четыре грузовика.
Один человек погиб при столкновении четырёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF», — заявили в ведомстве.

Затем по инерции DAF столкнулся с MAN, а потом с Volvo, попутно стоявших на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста.

Водитель КамАЗа погиб на месте. Водитель DAF прошёл медосмотр и от госпитализации отказался. Остальные два водителя не пострадали.

Устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Новосибирской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить