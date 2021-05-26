Один человек погиб при столкновении четырёх грузовиков на трассе Екатеринбург — Тюмень

На 234-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень столкнулись четыре грузовика.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Установлено, что 51-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF», — заявили в ведомстве.

Затем по инерции DAF столкнулся с MAN, а потом с Volvo, попутно стоявших на красный сигнал светофора, где производились работы по ремонту моста.

Водитель КамАЗа погиб на месте. Водитель DAF прошёл медосмотр и от госпитализации отказался. Остальные два водителя не пострадали.

Устанавливаются причины случившегося.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали при ДТП в Новосибирской области.