Фальков заявил о готовности вузов провести приёмную кампанию в установленные сроки
- РИА Новости
По его словам, подача документов начнётся 20 июня, а зачисление состоится 17 августа.
«Все вузы, конечно, готовы к приёмной кампании. Начнётся 20 июня подача документов. Зачисление — это особенность этой приёмной кампании — состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приёмную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается», — цитирует его ТАСС.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.