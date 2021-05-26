Фальков заявил о готовности вузов провести приёмную кампанию в установленные сроки

Короткая ссылка
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что все вузы страны готовы провести приёмную кампанию в установленные сроки.
Фальков заявил о готовности вузов провести приёмную кампанию в установленные сроки
  • РИА Новости

По его словам, подача документов начнётся 20 июня, а зачисление состоится 17 августа.

«Все вузы, конечно, готовы к приёмной кампании. Начнётся 20 июня подача документов. Зачисление — это особенность этой приёмной кампании — состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приёмную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить