Фальков заявил о готовности вузов провести приёмную кампанию в установленные сроки

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что все вузы страны готовы провести приёмную кампанию в установленные сроки.

По его словам, подача документов начнётся 20 июня, а зачисление состоится 17 августа.

«Все вузы, конечно, готовы к приёмной кампании. Начнётся 20 июня подача документов. Зачисление — это особенность этой приёмной кампании — состоится 17 августа в одну волну. Это упрощает и делает более прозрачным всю приёмную кампанию, пространство выбора у абитуриентов увеличивается», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.