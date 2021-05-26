Эксперт рассказал о боевом потенциале ЗРК С-500

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Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев рассказал о боевом потенциале ЗРК С-500.
Эксперт рассказал о боевом потенциале ЗРК С-500
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  • globallookpress.com

Декларируется, что ЗРК С-500 сможет работать по гиперзвуковым целям, отметил эксперт в беседе с газетой «Известия».

«Речь идёт не только о космических межконтинентальных ракетах. Но и об атмосферных гиперзвуковых ракетах типа «Циркон». Это цели крайне сложные для традиционных комплексов зенитных», — сказал Корнев.

Как пояснил эксперт, средства наведения ЗРК С-300 и С-400 не рассчитаны на поражение гиперзвуковой ракеты, поскольку она маневрирует и невозможно предугадать её траекторию.

«Поэтому ракета, которая стреляет по гиперзвуковой цели, должна уметь маневрировать с огромными перегрузками и иметь высокую скорость. А во-вторых, она должна иметь систему самонаведения, которая позволит ей наводиться без участия наземных средств», — подчеркнул Корнев.

Он добавил, что появление С-500 гарантирует обеспечение ПВО на ближайшие пять-десять лет для защиты от средств, которые ещё только создаются.

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК рассказал о ходе испытаний зенитных ракетных систем С-500.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», учения с участием разведчиков и мотострелков прошли в Южном военном округе.

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