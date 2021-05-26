Мантуров оценил заявление Маска о развитии своего бизнеса в России

Короткая ссылка
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал заявление руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.
Мантуров оценил заявление Маска о развитии своего бизнеса в России
  • РИА Новости

«Минпромторг совместно с Минэкономразвития в ближайшее время представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года. Она, в частности, будет нацелена на создание высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей», — сказал Мантуров в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, в стране уже есть и собственные наработки. Как отметил министр, пока что технологии, которыми обладают российские производители, не дают возможности снизить цены до уровня, удовлетворяющего запросам рынка, который в стране ещё не столь велик.

«Если Илон Маск или другие производители, наши в том числе, решатся на более масштабные проекты в области легковых электромобилей, то наша задача будет состоять в создании зарядной инфраструктуры (в первую очередь здесь потребуется поддержка коллег из Минэнерго) и стимулирующих регуляторных механизмов — к примеру, будем обсуждать и решать вопрос транспортного налога», — уточнил Мантуров.

Ранее Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уже назвал Подмосковье лучшим местом для завода Tesla в России.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также пригласил Маска в регион для запуска на одной из имеющихся площадок производства Tesla.

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить