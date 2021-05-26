Юрист рассказала об особенностях получения субсидий по ЖКХ в России

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко рассказала об особенностях получения субсидий по ЖКХ в России.

В беседе с Life.ru она отметила, что каждый субъект самостоятельно устанавливает стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ в совокупном доходе семьи. Он определяется с учётом бюджета, местных тарифов, логистики на добычу и доставку ресурсов.

«До 1 июля будут приняты поправки, которые изменят стандарты выплат. После этого людей, которые получат право на субсидию, станет больше», — сказала эксперт.

Как отметила Трофименко, с 1 июля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, из которых следует, что субсидии не предоставляются при наличии подтверждённой непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года.

«Эти сведения соответствующие органы будут получать автоматически», — уточнила юрист.

Таким образом, в ряде случаев можно будет получить субсидию даже при наличии долга.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 615 тыс. жителей Московской области получили бонусы и скидки за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг онлайн.