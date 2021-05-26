Детские лагеря Тюменской области присоединились к программе туристического кешбэка
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное Агентство туризма и продвижения.
Приобрести путёвку через прямую покупку в лагере, туроператора или агрегатор можно с 25 мая до 31 августа.
Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не входят в соответствующий список.
Ранее Ростуризм сообщил о продлении продаж путёвок с детским кешбэком.
Как сообщал портал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.