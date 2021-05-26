В ВС сообщили о праве россиян требовать компенсации от курящих соседей

Россияне могут требовать компенсации от курящих соседей, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

По его словам, в повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма.

«Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред», — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он подчеркнул, что социальное благополучие возможно только в условиях гармоничного взаимодействия между обществом и природой.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.