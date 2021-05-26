В ВС сообщили о праве россиян требовать компенсации от курящих соседей
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По его словам, в повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма.
«Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред», — цитирует Лебедева РИА Новости.
Он подчеркнул, что социальное благополучие возможно только в условиях гармоничного взаимодействия между обществом и природой.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет и ароматизаторов для всех никотиносодержащих изделий.