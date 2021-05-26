Психолог дала советы по подготовке к ЕГЭ

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Доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала советы по подготовке к ЕГЭ.
Психолог дала советы по подготовке к ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Прежде всего нужно работать с навыками регуляции эмоций, которые можно развить при помощи релаксации и дыхательных техник. Во время подготовки к экзаменам важно сформировать личный режим. Если же ребёнок зубрит материал по 22 часа в день, может случиться нервный срыв», — сказала эксперт на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

По её словам, выпускникам важно понять, что после ЕГЭ жизнь не заканчивается. Как отметила Яничева, в идеале родители должны поддерживать детей в стрессовой ситуации, но нередко они передают им собственную тревогу.

«Это необходимо исключить. Родитель должен транслировать ребёнку безусловную уверенность в положительном исходе событий», — сказала психолог.

Она советует сообщить детям, что семья будет поддерживать их в любом случае.

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