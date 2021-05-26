В Тобольске начали проверку по факту возможного разлива нефтепродуктов
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«На место происшествия выезжал заместитель межрайонного прокурора Денис Коротаев со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Был произведён осмотр территории, взяты пробы почвы, а также воды в реке Иртыш», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет оценён размер возможного ущерба окружающей среде и приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе сообщили о проверке сообщений о прорыве промыслового трубопровода на Крайнем месторождении, повлёкшем разлив нефтесодержащей жидкости.