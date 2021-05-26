В Тюмени оставили в силе приговор воспитательнице по делу о смерти ребёнка

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Тюменский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу 44-летней воспитательницы городского детсада № 78, которую ранее осудили на два года лишения свободы за смерть четырёхлетнего воспитанника.
В Тюмени оставили в силе приговор воспитательнице по делу о смерти ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные суда.  

Было установлено, что ребёнок погиб вследствие неосторожности и ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей воспитательницы.

«По существу — воспитательница не исполнила должностные инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания в детском учреждении, где сказано, что педагог обязан следить за тем, чтобы дети не брали в руки и в рот грязные вещи», — пояснили в суде.

Из-за проведения ряда экспертиз следствие затянулось, и суд вынес приговор в начале марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что полиция Приморского края начала проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма.

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