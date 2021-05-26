Беглов поздравил петербуржцев с Днём российского предпринимательства

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днём российского предпринимательства.
Беглов поздравил петербуржцев с Днём российского предпринимательства
  • © пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Об этом сообщает kp.ru.

«Наш город — один из лидеров в России по условиям для ведения предпринимательства. Только в малом бизнесе у нас заняты 1,35 млн человек. Это больше, чем где-либо в России», — отметил Беглов.

В законодательном собрании города предложили внести данный праздник в перечень праздников и памятных дат в Санкт-Петербурге. Проект уже прошёл первое чтение.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в беседе с ФАН рассказал о ситуации с поддержкой бизнеса в регионах.

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