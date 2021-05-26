В Татарстане более 300 тысяч человек привились от COVID-19

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В Татарстане от коронавируса привились 335 736 человек.
В Татарстане более 300 тысяч человек привились от COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Число людей, прошедших полный цикл вакцинации, то есть получивших второй компонент вакцины, составляет 242 451.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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