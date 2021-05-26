В Москве рассказали о работе Центра обеспечения мобильности пассажиров в транспорте

Короткая ссылка
Специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с 24 мая стали обслуживать ещё шесть маршрутов наземного транспорта.
В Москве рассказали о работе Центра обеспечения мобильности пассажиров в транспорте
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Теперь они помогают людям с ограниченными возможностями проехать на автобусах №1232, 893, 471, 551, Т53 и Б, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Маршруты отбирали совместно с Всероссийским обществом инвалидов.

«Уже около 1 тыс. человек воспользовались услугами ЦОМП в наземном транспорте. С понедельника инспекторы центра будут работать уже на 26 маршрутах. Мы рады развивать безбарьерную среду в Москве. До конца 2021 года планируем увеличить количество наземных маршрутов, где работают сотрудники ЦОМП, до 76», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», второй форум регионального проекта «Будь здоров» прошёл в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить