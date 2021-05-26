В Москве рассказали о работе Центра обеспечения мобильности пассажиров в транспорте

Специалисты Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) с 24 мая стали обслуживать ещё шесть маршрутов наземного транспорта.

Теперь они помогают людям с ограниченными возможностями проехать на автобусах №1232, 893, 471, 551, Т53 и Б, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Маршруты отбирали совместно с Всероссийским обществом инвалидов.

«Уже около 1 тыс. человек воспользовались услугами ЦОМП в наземном транспорте. С понедельника инспекторы центра будут работать уже на 26 маршрутах. Мы рады развивать безбарьерную среду в Москве. До конца 2021 года планируем увеличить количество наземных маршрутов, где работают сотрудники ЦОМП, до 76», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», второй форум регионального проекта «Будь здоров» прошёл в Удмуртии.