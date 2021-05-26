Оклады военнослужащих повысят с 1 октября
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Повышение затронет контрактников, срочников, а также проходящих службу в Росгвардии, работников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и так далее.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило более 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей.