В Москве рассказали о сервисах для начинающих предпринимателей

Короткая ссылка
Начинающие столичные предприниматели могут узнать о том, как начать бизнес, на бесплатных курсах и в онлайн-школах. В частности, за помощью можно обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы», который принял более 39 тыс. заявок с начала 2021 года.
В Москве рассказали о сервисах для начинающих предпринимателей
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На портале «Малый бизнес Москвы» представлена информация о каждой сфере бизнеса.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться цифровым проектом «Гайд по открытию — франшиза». Сервис поможет подобрать стартовые площадки для бизнеса с наименьшими затратами.

Кроме того, можно воспользоваться реестром производственных площадок на инвестиционном портале Москвы. Также москвичи могут посетить «Бизнес-уикенд», где эксперты проведут специальные тренинги по старту бизнеса.

Уточняется, что во всех программах проекта приняли участие более 118 тыс. горожан.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить