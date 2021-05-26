В Москве рассказали о сервисах для начинающих предпринимателей
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
На портале «Малый бизнес Москвы» представлена информация о каждой сфере бизнеса.
Начинающие предприниматели могут воспользоваться цифровым проектом «Гайд по открытию — франшиза». Сервис поможет подобрать стартовые площадки для бизнеса с наименьшими затратами.
Кроме того, можно воспользоваться реестром производственных площадок на инвестиционном портале Москвы. Также москвичи могут посетить «Бизнес-уикенд», где эксперты проведут специальные тренинги по старту бизнеса.
Уточняется, что во всех программах проекта приняли участие более 118 тыс. горожан.
Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.