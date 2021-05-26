В Москве рассказали о сервисах для начинающих предпринимателей

Начинающие столичные предприниматели могут узнать о том, как начать бизнес, на бесплатных курсах и в онлайн-школах. В частности, за помощью можно обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы», который принял более 39 тыс. заявок с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На портале «Малый бизнес Москвы» представлена информация о каждой сфере бизнеса.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться цифровым проектом «Гайд по открытию — франшиза». Сервис поможет подобрать стартовые площадки для бизнеса с наименьшими затратами.

Кроме того, можно воспользоваться реестром производственных площадок на инвестиционном портале Москвы. Также москвичи могут посетить «Бизнес-уикенд», где эксперты проведут специальные тренинги по старту бизнеса.

Уточняется, что во всех программах проекта приняли участие более 118 тыс. горожан.

Ранее НСН сообщала, что в Центре поддержки экономики Москвы появился новый сервис.