Захарова встретится с иностранными журналистами на полях ПМЭФ

На полях Петербургского международного экономического форума пройдёт деловой завтрак с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мероприятие «Иноагенты СМИ в России» будет посвящено вопросам работы зарубежных средств массовой информации и журналистов, а также законодательству в отношении СМИ, внесённых в реестр иностранных агентов.

Среди участников — эксперты в области средств массовой информации, отечественные и зарубежные журналисты.

«Ряд средств массовой информации, внесённых в реестр иноагентов СМИ в России, не маркирует свои материалы, как того требует российское законодательство. В то время как маркировка нужна для того, чтобы, читая так называемые альтернативные точки зрения, аудитория понимала, кто за это заплатил», — заявила Захарова.

В рамках завтрака будет дана практическая информация по процедуре аккредитации зарубежных журналистов, разъяснён порядок работы иностранных СМИ в России. Спикеры ответят и на вопросы участников.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена расширенная программа ПМЭФ.