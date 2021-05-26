В московских домах престарелых после завершения вакцинации не зафиксировано заболеваемости COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в московских домах престарелых после завершения вакцинации случаев коронавируса не зафиксировано.

Об этом сообщает Lenta.ru.

«На новогодних праздниках проживающим московских домов-престарелых было предложено пройти вакцинацию от COVID-19. Большая часть проживающих получила второй компонент уже к февралю — порядка 96% проживающих, которые не имели противопоказаний. Таким образом, из 15 тыс. проживающих прививку получили около 80%», — сказала Ракова.

Она отметила, что сотрудники учреждений также прошли вакцинацию.

«После завершения вакцинации от COVID-19 мы не фиксируем заболеваемости в домах престарелых», — сказала вице-мэр.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.