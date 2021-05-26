Учёный оценил безопасность разных видов транспорта в период пандемии

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, в каком транспорте в период пандемии COVID-19 путешествовать безопаснее.
Учёный оценил безопасность разных видов транспорта в период пандемии
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «Звезда» эксперт отметил, что в индивидуальном транспорте, где путешествует одна семья, вероятность инфицирования стремится к нулю. Если же речь идёт о транспорте, в котором большое количество пассажиров в одном замкнутом пространстве и слабая вентиляция, то риски заболеть коронавирусом возрастают.

«К примеру, если мы возьмём маршрутку, в которой не работает система кондиционирования и люди сидят очень близко друг к другу, то там риск заражения выше. Если мы возьмём самолёт, где работает нормальная система приточно-вытяжной вентиляции, где чаще всего заранее проводится какое-то тестирование при вылете в другую страну, то там вероятность заражения меньше», — объяснил эксперт.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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