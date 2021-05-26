В ЮВО около 130 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

Медики завершили в Южном военном округе вакцинацию военнослужащих от коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«В соединениях и воинских частях Южного военного округа завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. За весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих», — уточнили в округе.

В период прививочной кампании на территории ЮВО действовало более 40 прививочных постов, а также сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых мобильные.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.