В ЮВО около 130 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

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Медики завершили в Южном военном округе вакцинацию военнослужащих от коронавируса.
В ЮВО около 130 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«В соединениях и воинских частях Южного военного округа завершили вакцинацию военнослужащих, не имеющих иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19. За весь период плановой вакцинации прививку против новой коронавирусной инфекции получили около 130 тыс. военнослужащих», — уточнили в округе.

В период прививочной кампании на территории ЮВО действовало более 40 прививочных постов, а также сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых мобильные.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU оценил вероятность появления новых эпидемий.

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