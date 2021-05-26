Адвокаты Ефремова просят передать дело на новое рассмотрение

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Адвокаты актёра Михаила Ефремова подали кассационную жалобу с просьбой пересмотреть дело о смертельном ДТП с участием артиста. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Адвокаты Ефремова просят передать дело на новое рассмотрение
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина П.А., Филиппова Р.М., защитники Ефремова М.О. просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2021 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в УФСИН по Белгородской области опровергли сообщения об этапировании Ефремова в Москву для следственных действий.

22 октября 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

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