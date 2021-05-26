Адвокаты Ефремова просят передать дело на новое рассмотрение

Адвокаты актёра Михаила Ефремова подали кассационную жалобу с просьбой пересмотреть дело о смертельном ДТП с участием артиста. Об этом сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина П.А., Филиппова Р.М., защитники Ефремова М.О. просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2021 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее в УФСИН по Белгородской области опровергли сообщения об этапировании Ефремова в Москву для следственных действий.

22 октября 2020 года Мосгорсуд смягчил приговор артисту по делу о смертельном ДТП с 8 до 7,5 года колонии общего режима.