В Госдуме предложили компенсировать отелям затраты на оборудование номеров для инвалидов

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предложила Ростуризму ввести компенсации на оснащение гостиниц инфраструктурой для инвалидов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Требование оборудовать в отелях номера для размещения инвалидов действует в России с 2017 года, но касается это только вновь возводимых объектов. Большая часть гостиничного фонда построена до вступления в силу этих норм, указала Наталья Кувшинова.

«Поэтому важно поддержать отели, которые решат переоборудовать часть своих номеров и сделать их доступными», — сказала она.

В Ростуризме сообщили, что изучат этот вопрос в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», второй форум регионального проекта «Будь здоров» прошёл в Удмуртии.