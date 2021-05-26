В Госдуме предложили компенсировать отелям затраты на оборудование номеров для инвалидов

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Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предложила Ростуризму ввести компенсации на оснащение гостиниц инфраструктурой для инвалидов.
В Госдуме предложили компенсировать отелям затраты на оборудование номеров для инвалидов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Требование оборудовать в отелях номера для размещения инвалидов действует в России с 2017 года, но касается это только вновь возводимых объектов. Большая часть гостиничного фонда построена до вступления в силу этих норм, указала Наталья Кувшинова.

«Поэтому важно поддержать отели, которые решат переоборудовать часть своих номеров и сделать их доступными», — сказала она.

В Ростуризме сообщили, что изучат этот вопрос в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», второй форум регионального проекта «Будь здоров» прошёл в Удмуртии.

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