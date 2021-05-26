Активность москвичей в чат-боте по приёму жалоб на здоровье увеличилась в 10 раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что москвичи стали пользоваться цифровым помощником по приёму жалоб на самочувствие в десять раз чаще, чем месяц назад.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Анастасия Ракова отметила, что власти проводили большую работу по информированию москвичей о запущенном сервисе. По её словам, в настоящее время наблюдается увеличение заинтересованности среди горожан.

«По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в десять раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приёма, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований», — отметила Анастасия Ракова.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.