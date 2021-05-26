Активность москвичей в чат-боте по приёму жалоб на здоровье увеличилась в 10 раз
- Reuters
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Анастасия Ракова отметила, что власти проводили большую работу по информированию москвичей о запущенном сервисе. По её словам, в настоящее время наблюдается увеличение заинтересованности среди горожан.
«По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в десять раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приёма, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований», — отметила Анастасия Ракова.
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