Активность москвичей в чат-боте по приёму жалоб на здоровье увеличилась в 10 раз

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что москвичи стали пользоваться цифровым помощником по приёму жалоб на самочувствие в десять раз чаще, чем месяц назад.
Активность москвичей в чат-боте по приёму жалоб на здоровье увеличилась в 10 раз
  • Reuters

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Анастасия Ракова отметила, что власти проводили большую работу по информированию москвичей о запущенном сервисе. По её словам, в настоящее время наблюдается увеличение заинтересованности среди горожан.

«По итогам прошлого месяца москвичи пользовались чат-ботом в десять раз чаще, чем месяцем ранее. Этот показатель для нас важен, поскольку инструмент помогает врачу существенно сократить время, затрачиваемое на сбор анамнеза во время приёма, и больше внимания уделить осмотру пациента и назначению исследований», — отметила Анастасия Ракова.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить