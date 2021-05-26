Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили первые полёты в Сирии

Экипажи бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в САР, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря», — приводит заявление ведомства ТАСС.

В министерстве отметили, что пилоты получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

Отмечается, что впоследствии дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.

Ранее Минобороны рассказало о первом прибытии Ту-22м3 на авиабазу Хмеймим.