В российских поездах поменяют концепцию вагонов-ресторанов
- globallookpress.com
«Вагон-ресторан воспринимают как нечто дорогостоящее», — приводит заявление Белозёрова РИА Новости.
Он рассказал, что на данный момент в РЖД задумываются о смене концепции и названия вагона-ресторана.
Белозёров также отметил, что у пассажира должен быть выбор: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в вагоне или заказать еду через смартфон для доставки к вагону.
«Такие пожелания возникают в зависимости от длины маршрута. Эти элементы, считаю, нужно чётко улавливать и выстраивать», — подчеркнул он.
Ранее в РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка».