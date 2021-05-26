В российских поездах поменяют концепцию вагонов-ресторанов

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Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания оставит вагоны-рестораны только в туристических и фирменных поездах, а в большинстве составов заменит их на наборы питания с возможностью разогрева.
В российских поездах поменяют концепцию вагонов-ресторанов
  • globallookpress.com

«Вагон-ресторан воспринимают как нечто дорогостоящее», — приводит заявление Белозёрова РИА Новости.

Он рассказал, что на данный момент в РЖД задумываются о смене концепции и названия вагона-ресторана.

Белозёров также отметил, что у пассажира должен быть выбор: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть питание в вагоне или заказать еду через смартфон для доставки к вагону.

«Такие пожелания возникают в зависимости от длины маршрута. Эти элементы, считаю, нужно чётко улавливать и выстраивать», — подчеркнул он.

Ранее в РЖД назвали сроки запуска беспилотных поездов «Ласточка».

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