«Ростех» модернизирует радары для обнаружения беспилотников

Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, входит в «Ростех») и операторы научной роты Военного инновационного технополиса «Эра» скоординировались для работы над модернизацией для повышения возможности радиолокационных комплексов по обнаружению малозаметных целей.

«На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Кроме того, изготовлен имитатор фоно-целевой обстановки реального времени, проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала.

Отмечается, что работа ведётся в том числе над обнаружением противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники.

Ранее «Ростех» начал испытания макетов ракеты «Монолит».