«Ростех» модернизирует радары для обнаружения беспилотников
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«На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».
Кроме того, изготовлен имитатор фоно-целевой обстановки реального времени, проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала.
Отмечается, что работа ведётся в том числе над обнаружением противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники.
Ранее «Ростех» начал испытания макетов ракеты «Монолит».