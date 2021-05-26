«Ростех» модернизирует радары для обнаружения беспилотников

Короткая ссылка
Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, входит в «Ростех») и операторы научной роты Военного инновационного технополиса «Эра» скоординировались для работы над модернизацией для повышения возможности радиолокационных комплексов по обнаружению малозаметных целей.
«Ростех» модернизирует радары для обнаружения беспилотников
  • РИА Новости

«На данный момент завершены работы по разработке программы и методики проведения измерений, конструкторская документация по комплексу», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

Кроме того, изготовлен имитатор фоно-целевой обстановки реального времени, проведены работы по анализу существующих математических моделей распространения радиолокационного сигнала.

Отмечается, что работа ведётся в том числе над обнаружением противокорабельных ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также наземной и подводной робототехники.

Ранее «Ростех» начал испытания макетов ракеты «Монолит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить