Ростех начал испытания макетов ракеты «Монолит»

Научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в Ростех) приступил к испытаниям макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит».

«В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Техмаша» Александра Кочкина.

По его словам, в случае положительных результатов с государственным заказчиком, будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы.

Он добавил, что говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» ещё рано.

Ранее в России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно.