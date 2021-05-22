Ростех начал испытания макетов ракеты «Монолит»
- РИА Новости
«В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик», — цитирует РИА Новости исполнительного директора «Техмаша» Александра Кочкина.
По его словам, в случае положительных результатов с государственным заказчиком, будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы.
Он добавил, что говорить о сроках государственных испытаний «Монолита» ещё рано.
Ранее в России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно.