Шойгу рассказал о серийном производстве боевых роботов в России

В России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — рассказал он в рамках марафона «Новое знание».

Шойгу также отметил, что в настоящее время в России ведётся разработка «оружия завтрашнего дня».

В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создано управление по развитию искусственного интеллекта.