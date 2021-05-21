Шойгу рассказал о серийном производстве боевых роботов в России

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В России началось серийное производство роботов, которые могут вести бой самостоятельно. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал о серийном производстве боевых роботов в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — рассказал он в рамках марафона «Новое знание».

Шойгу также отметил, что в настоящее время в России ведётся разработка «оружия завтрашнего дня».

В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создано управление по развитию искусственного интеллекта.

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