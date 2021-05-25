Эксперт оценил идею внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники

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Специалист про закупке и производству электронных товаров из Китая Алексей Рязанцев прокомментировал сообщение о том, что в России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.
Эксперт оценил идею внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Больше тут волнует вопрос не бытовой техники, а высокотехнологичных устройств», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если применить инициативу к таким устройствам, то это может замедлить развитие технологий.

Кроме того, Рязанцев отметил, что по европейским регламентам есть налог на утилизацию, а в России налог предусмотрен только на габаритные упаковки.

Ранее представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева заявила, что вопросом внедрения европейских технологических регламентов на электронику и бытовую технику займутся Минпромторг и Минэкономразвития.

В марте телеканал «360» передавал, что жители Подмосковья смогут сдать устаревшую электронику на 13 экологических акциях.

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