В России могут внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники

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В России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.
В России могут внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники
  • Pixabay

Как сообщила РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева, вопросом внедрения европейских технологических регламентов на электронику и бытовую технику займутся Минпромторг и Минэкономразвития.

Отмечается, что первым с инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, он направил Абрамченко свои предложения.

«Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по её ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объёме, в течение 7—10 лет», — считает Козлов.

По его мнению, принятие техрегламентов поможет сократить количество «электронного мусора», который ежегодно накапливается в России.

В марте телеканал «360» передавал, что жители Подмосковья смогут сдать устаревшую электронику на 13 экологических акциях.


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