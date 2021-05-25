Психолог рассказала, как справляться с негативными эмоциями

Психолог Анастасия Лысакова рассказала, как справляться с негативными эмоциями.

«Прежде всего нужно сказать, что стресс бывает конструктивным и деструктивным. Сам стресс как некая способность адаптироваться к этой жизни — это отличный стресс, он имеет массу полезных свойств», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, в случае с деструктивным стрессом нужно смотреть индивидуально — кому-то понравится медитации, а кто-то предпочтёт что-то более активное.

Как считает Лысакова, заедание стресса можно заменить на общение с приятными людьми, любимым человеком или хобби.

«Очень хороший способ — физнагрузки, это с точки зрения гормонального фона прекрасно», — отметила эксперт.

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