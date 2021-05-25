В Лиге безопасного интернета оценили применение системы электронного голосования в России

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала применение системы электронного голосования в России.

В качестве одного из удачных примеров она назвала голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию в 2020 году.

«Мы знаем, что проводилось в электронной форме голосование и по поправкам к Конституции в ряде регионов — никаких проблем не возникало. Также в пример можно взять московскую систему, которая применяется там для проведения электронного голосования», — заявила эксперт в беседе с ФАН.

По её мнению, такое голосование может быть успешно использовано и на осенних выборах в Госдуму.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.