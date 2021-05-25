В Лиге безопасного интернета оценили применение системы электронного голосования в России

Короткая ссылка
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала применение системы электронного голосования в России.
В Лиге безопасного интернета оценили применение системы электронного голосования в России
  • Pixabay

В качестве одного из удачных примеров она назвала голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию в 2020 году.

«Мы знаем, что проводилось в электронной форме голосование и по поправкам к Конституции в ряде регионов — никаких проблем не возникало. Также в пример можно взять московскую систему, которая применяется там для проведения электронного голосования», — заявила эксперт в беседе с ФАН.

По её мнению, такое голосование может быть успешно использовано и на осенних выборах в Госдуму.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить