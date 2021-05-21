На Российском интернет-форуме обсудили систему дистанционного электронного голосования
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Об этом сообщает «Взгляд».
«За минувший год количество зарегистрированных пользователей на едином портале госуслуг возросло на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан. Это хороший показатель, который говорит, что аудитория наших граждан, которые используют цифровые сервисы, предоставляемые государством, расширяется серьёзными темпами», — заявила замглавы департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Галина Сташевская.
Со своей стороны, член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин отметил, что ЦИК масштабирует эту новацию постепенно, а параллельно с улучшением системы ДЭГ продолжается развитие цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса.
Ранее сообщалось, что названы главные темы Российского интернет-форума.