На Российском интернет-форуме обсудили систему дистанционного электронного голосования

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На Российском интернет-форуме обсудили перспективы системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и разработку дополнительных механизмов общественного контроля за данной процедурой.
На Российском интернет-форуме обсудили систему дистанционного электронного голосования
  • © пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Взгляд».

«За минувший год количество зарегистрированных пользователей на едином портале госуслуг возросло на 12 млн человек и превысило 78 млн граждан. Это хороший показатель, который говорит, что аудитория наших граждан, которые используют цифровые сервисы, предоставляемые государством, расширяется серьёзными темпами», — заявила замглавы департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Галина Сташевская.

Со своей стороны, член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин отметил, что ЦИК масштабирует эту новацию постепенно, а параллельно с улучшением системы ДЭГ продолжается развитие цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что названы главные темы Российского интернет-форума.

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