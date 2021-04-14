Названы главные темы Российского интернет-форума

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Стали известны главные темы Российского интернет-форума (РИФ), который состоится 19 мая в Московской области.
Названы главные темы Российского интернет-форума
  • РИА Новости

В этом году мероприятие продлится четыре дня. Запланировано пять параллельных потоков. РИФ объединит в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг.

Среди основных тем — «ИИ-трансформация», «Технологии и люди», «Digital-аудио — next step развития интернета», «Как «зумеры» покупают бренды? Про блогеров и работу с ними», «Управление digital-продуктом».

«Пять ключевых тем форума связаны с трендами этого года: персонализация, аудио-формат как new black, трансформация коммуникации с новым поколением и фантазии о будущем. Мы сделали больше тем фестивального формата, уменьшили количество повторяющегося контента», — заявила программный директор РИФ — 2021 Вера Бородкина.

Докладчиками выступят представители компаний «Яндекс», AliExpress, Mail.Ru, «ВКонтакте», «Газпром Медиа», МТС, «Билайн» и ряда других.

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