Стали известны итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России

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Подведены итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России, которые проходят в Пермском крае с 21 по 26 мая.
Стали известны итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России
  • РИА Новости

Участниками стали 1947 человек из 65 субъектов. На протяжении четырёх дней проводились состязания по 28 номинациям классического, народного и современного искусства.

В адрес Игр направили приветствия премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров. Приветствия продолжают поступать.

В УСД «Молот» прошло официальное мероприятие и гала-концерт лауреатов. Результаты официального командного первенства огласил директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. Первое место заняла делегация Пермского края, второе — Новосибирской области, третье — Московской области.

Ранее сообщалось, что 2021-й объявлен Годом науки и технологий в России, и эта тема отразилась в конкурсных номинациях и международной конференции.

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