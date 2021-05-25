Стали известны итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России

Подведены итоги ХХ молодёжных Дельфийских игр России, которые проходят в Пермском крае с 21 по 26 мая.

Участниками стали 1947 человек из 65 субъектов. На протяжении четырёх дней проводились состязания по 28 номинациям классического, народного и современного искусства.

В адрес Игр направили приветствия премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава МИД Сергей Лавров. Приветствия продолжают поступать.

В УСД «Молот» прошло официальное мероприятие и гала-концерт лауреатов. Результаты официального командного первенства огласил директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин. Первое место заняла делегация Пермского края, второе — Новосибирской области, третье — Московской области.

Ранее сообщалось, что 2021-й объявлен Годом науки и технологий в России, и эта тема отразилась в конкурсных номинациях и международной конференции.