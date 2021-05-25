Эксперт оценил идею внедрить еврорегламенты для увеличения срока службы техники

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин прокомментировал сообщение о том, что в России могут появиться европейские техрегламенты на электронику, которые, как предполагается, увеличат срок её службы до десяти лет.

«Дело в том, что сейчас электронные отходы являются самым быстрорастущим типом отходов в мире. Это вызывает беспокойство во многих регионах, не только в Европе. Вопрос действительно серьёзный», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Предположительно, с 2023 года регулирование и стимулирование осознанного потребления и производства электроники усилится, отметил эксперт. По его словам, это значит, что закон о «праве на ремонт» будет распространяться не только на бытовую технику, но и на смартфоны, планшеты и другие устройства, менее пригодные для ремонта.

Как считает Рябинин, производителям придётся расширить циклы поддержки для старой электроники и обновить инструкции, при этом сервисная сеть увеличится.

«Если раньше инновации развивались действительно очень быстро и был смысл менять технику довольно часто, в некоторых категориях каждый год, то сейчас даже смартфоны в среднем меняют раз в три года, а компьютеры и особенно бытовую технику — ещё реже», — сказал эксперт.

Он добавил, что если будут учтены все нюансы нововведения, то инициатива скорее в пользу, а не в ущерб потребителей, так как появится полноценная поддержка старых устройств.

Ранее представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева заявила, что вопросом внедрения европейских технологических регламентов на электронику и бытовую технику займутся Минпромторг и Минэкономразвития.

В марте телеканал «360» передавал, что жители Подмосковья смогут сдать устаревшую электронику на 13 экологических акциях.