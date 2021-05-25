Международный арктический саммит пройдёт 26—28 мая в Москве и Петербурге

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Международный арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» пройдёт 26—28 мая.
Международный арктический саммит пройдёт 26—28 мая в Москве и Петербурге
  • © Минприроды РФ. Ирина Скалина

Мероприятие состоится в Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, эксперты обсудят проблемы и поиски решений в создании современной комплексной инфраструктуры транспортной коммуникации Арктической зоны России.

Докладчики будут выступать в Российском университете транспорта (МИИТ) и в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, передаёт Nation News.

Несколько сессий и круглых столов будут посвящены вопросам повышения качества жизни населения АЗРФ, а также вопросам создания условий для реализации крупных экономических проектов.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН рассказал о перспективах развития Арктики.

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