В Минпромторге заявили, что Россия готова к росту спроса на вакцину от COVID-19

Первый замглавы российского Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что производители вакцин от коронавируса в России способны обеспечить потребности населения в них в случае увеличения спроса.

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Ну это тоже немного закрытая информация, поэтому я ограничиваюсь коротким ответом: сможем. Тут ещё такая история: дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии», — цитирует его ТАСС.

Осьмаков также добавил, что в настоящий момент ведомство не фиксирует каких-либо проблем с поставками вакцины в регионы.

Ранее в Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса.