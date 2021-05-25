В Минпромторге заявили, что Россия готова к росту спроса на вакцину от COVID-19

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Первый замглавы российского Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что производители вакцин от коронавируса в России способны обеспечить потребности населения в них в случае увеличения спроса.
В Минпромторге заявили, что Россия готова к росту спроса на вакцину от COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Ну это тоже немного закрытая информация, поэтому я ограничиваюсь коротким ответом: сможем. Тут ещё такая история: дело в том, что площадки работают в зависимости от заказа системы здравоохранения и выстраивают свои мощности в зависимости от потребности. Мощности есть, обеспечить в состоянии», — цитирует его ТАСС.

Осьмаков также добавил, что в настоящий момент ведомство не фиксирует каких-либо проблем с поставками вакцины в регионы.

Ранее в Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса.

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