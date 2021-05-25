В Москве назвали лауреатов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

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В Москве прошла церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Лучшими по итогам всех этапов стали 52 участника.
В Москве назвали лауреатов конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд».

«Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Со своей стороны, председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выразил уверенность, что победители конкурса будут востребованы. По его словам, профильный комитет готов трудоустроить у себя тех, кому это интересно.

Конкурс проводит АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

В марте «Утро.ру» сообщало, что на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило 13 404 заявки.

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