На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 13,4 тысячи заявок

Короткая ссылка
На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило 13 404 заявки.
На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 13,4 тысячи заявок
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, наибольшую активность продемонстрировали жители Центрального и Приволжского федеральных округов (54% всех регистраций).

«Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», — отметил Комиссаров.

Цель конкурса — поиск перспективных специалистов разных направлений сферы диджитал.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что организаторы решили продлить регистрацию на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить