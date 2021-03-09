На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило более 13,4 тысячи заявок

На конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило 13 404 заявки.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, наибольшую активность продемонстрировали жители Центрального и Приволжского федеральных округов (54% всех регистраций).

«Доля заявок от участников, не занимающих руководящие должности, составила 60%. Возможно, им будет непросто в одном состязании с опытными топ-менеджерами, с теми, чей стаж работы исчисляется десятилетиями, но они точно могут быть уверены, что их будут оценивать только по профессиональным знаниям и способностям», — отметил Комиссаров.

Цель конкурса — поиск перспективных специалистов разных направлений сферы диджитал.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что организаторы решили продлить регистрацию на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций».